В Британии нашли древний набор охотника на вампиров. Что в нем было

В соцсетях шутят, что наступают темные времена. Все дело в том, что на аукционе в Великобритании покупатели боролись за право приобрести старинный набор для охоты на вампиров. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Поцелуй вампира" 1988 Кадр из фильма "Поцелуй вампира" 1988

На аукционе Hansons Auctioneers в Великобритании представили набор охотника на вампиров викторианских времен. Ожидалось, что он продастся за 2-3 тысячи фунтов стерлингов, но в результате набор ушел с торгов за цену почти в пять раз выше. Покупатели спорили за лот, пока его цена не достигла 13 тысяч фунтов.

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Старинный деревянный ящик принадлежал именитому лорду Уильяму Хейли, высокопоставленному британскому чиновнику XIX века. На инструментах стоят его инициалы, а также его полное имя и адрес.

Получив образование в Оксфордском колледже Корпус-Кристи, он был губернатором региона Пенджаб в Индии с 1924 по 1928 год. Позже он стал губернатором Соединенных провинций — еще одного региона Индии, когда она была частью Британской империи — с 1928 по 1934 год.

Эксперты посчитали, что набор для убийства вампиров когда-то его заинтересовал, потому как вампиры были более 200 лет частью культуры и европейского фольклора. В Викторианскую эпоху люди были одержимы мистикой, а истории о вампирах и привидениях пользовались огромной популярностью.

Большое влияние на популярность идеи о существовании кровопийц оказала книга Джона Полидори «Вампир», опубликованная в 1819 году и «Дракула» Брэма Стокера, вышедшая в 1897-м.

Тогда складывался четкий образ вампиров, считалось, что их отпугивали предметы религиозного значения, такие как распятия и Библия. А задача убить вампира представлялась современникам невероятно сложной.

А что внутри

Деревянная коробка имеет два латунных распятия на крышке, которые действуют как скользящее секретное запирающее устройство.

Hansons| SWNS

Внутри есть еще распятия, пара пистолетов, латунная пороховая фляжка, святая вода, готская Библия, деревянный молоток, кол, латунные подсвечники, четки и документы столичной полиции того периода.