Какого цвета на самом деле зеркала

Зеркало было создано в 4000 году до нашей эры. Причем сначала его делали из полированного обсидиана — особого типа природного стекла. Из искусственного же стекла эти предметы интерьера появились лишь в третьем веке нашей эры. Но задумывались ли вы, какого цвета зеркало в действительности?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Как сообщает BBC Science Focus, большая часть зеркал имеют белый цвет с зеленоватым оттенком. Вообще цвет — это результат отраженного света. То есть чтобы получился какой-то цвет, одни волны света должны отражать другие. К примеру, если предмет кажется человеку красным, то это значит, что он просто отражает красный свет. Зеркало же должно отражать все цвета, поэтому оно в идеале должно быть белым.

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Однако в действительности зеркала не идеальны. ZME Science отмечает, что многие из них зеленый отражают сильнее, чем другие цвета. Связано это с тем, что нижний слой у них состоит из кварцевого стекла, а атомы этого стекла способны отражать волны зеленого цвета сильнее остальных.