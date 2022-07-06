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4 часа назад

Какого цвета на самом деле зеркала

Ferra.ru

Зеркало было создано в 4000 году до нашей эры. Причем сначала его делали из полированного обсидиана — особого типа природного стекла. Из искусственного же стекла эти предметы интерьера появились лишь в третьем веке нашей эры. Но задумывались ли вы, какого цвета зеркало в действительности?

Какого цвета на самом деле зеркала
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Как сообщает BBC Science Focus, большая часть зеркал имеют белый цвет с зеленоватым оттенком. Вообще цвет — это результат отраженного света. То есть чтобы получился какой-то цвет, одни волны света должны отражать другие. К примеру, если предмет кажется человеку красным, то это значит, что он просто отражает красный свет. Зеркало же должно отражать все цвета, поэтому оно в идеале должно быть белым.

Ferra.ru

Однако в действительности зеркала не идеальны. ZME Science отмечает, что многие из них зеленый отражают сильнее, чем другие цвета. Связано это с тем, что нижний слой у них состоит из кварцевого стекла, а атомы этого стекла способны отражать волны зеленого цвета сильнее остальных.

Когда свет попадает на предмет, этот свет или отражается, или поглощается, или проходит через объект. Благодаря тому, что зеркала очень гладкие, они могут отражать свет и при этом не рассеивать его.

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