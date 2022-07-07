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44 минуты назад

Невеста заказала туфли в сети и осталась с «самой уродливой на свете обувью»

Lenta.ru

Блогерша Кэссиди Мари Робертсон из Германии приобрела свадебную обувь в сети и назвала ее самой уродливой при примерке. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Невеста заказала туфли и осталась с «самой уродливой на свете обувью»
Фото: lenta.rulenta.ru

Девушка рассказала, что сделала данную покупку за три с половиной месяца до церемонии, однако получила заказ с опозданием — когда до торжества осталось всего две недели. На размещенных кадрах она показала, как позирует в кожаных мюлях бежевого оттенка с квадратными носами, широким чересподъемным ремнем и союзкой, состоящей из двух треугольных частей.

«Что это такое, черт возьми? Это самая уродливая обувь на свете. Ничего общего со свадебными туфлями», — возмутилась невеста, добавив, что в таком виде она могла бы сыграть мумию в кино.

При этом в конце ролика немка попросила зрителей помочь ей и посоветовать модели обуви, подходящие для соответствующего мероприятия.

В июне редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Так, она посоветовала узнать о месте проведения мероприятия: будет ли это религиозная свадьба, загородный праздник или обычная регистрация в ЗАГСе. Используя эти данные, гость сможет понять, какого стиля в одежде необходимо придерживаться, пояснила Шеб. Кроме того, она призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами.

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