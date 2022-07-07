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1 час назад

Коронационное платье Елизаветы II выставили в Виндзорском замке

Газета.Ru

Коронационное платье, мантия и бриллиантовые драгоценности Елизаветы II были выставлены в Виндзорском замке на публику в честь Платинового юбилея. Об этом пишет Daily Mail.

Коронационное платье Елизаветы II выставили в Виндзорском замке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

С 7 июля посетителям Виндзорского замка будут показывать белое коронационное платье из атласа, созданное модельером Норманом Хартнеллом - этот наряд она выбрала из восьми вариантов. В 1953 году Ее Величество прибыла на церемонию именно в этом платье, расшитом тысячами жемчужин, блесток и кристаллов.

На обозрение была выставлена и 6-метровая мантия, изготовленная королевскими мастерами ателье Ede & Ravenscroft из английского пурпурного шелкового бархата. Для ее пошива была задействована команда из 12 швей, использовавших 18 видов золотых нитей. Им потребовалось 3,5 тыс. часов, чтобы нанести на ткань инициалы королевы и изображение пшеничных колосьев и оливковых ветвей, символизирующих процветание и мир.

В замке представлены ожерелье и серьги, в которых Елизавета II была на коронации. Ожерелье, изначально принадлежавшее королеве Виктории, состоит из 28 бриллиантов. Впервые на выставке представлены четыре броши, каждая из которых представляет одну из частей Соединенного Королевства: веточка трилистника - Северная Ирландия, нарциссы - Уэльс, чертополох - Шотландия и розы - Англия.

Вещи,Елизавета II,
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