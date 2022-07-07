Коронационное платье Елизаветы II выставили в Виндзорском замке

Коронационное платье, мантия и бриллиантовые драгоценности Елизаветы II были выставлены в Виндзорском замке на публику в честь Платинового юбилея. Об этом пишет Daily Mail.

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С 7 июля посетителям Виндзорского замка будут показывать белое коронационное платье из атласа, созданное модельером Норманом Хартнеллом - этот наряд она выбрала из восьми вариантов. В 1953 году Ее Величество прибыла на церемонию именно в этом платье, расшитом тысячами жемчужин, блесток и кристаллов.

На обозрение была выставлена и 6-метровая мантия, изготовленная королевскими мастерами ателье Ede & Ravenscroft из английского пурпурного шелкового бархата. Для ее пошива была задействована команда из 12 швей, использовавших 18 видов золотых нитей. Им потребовалось 3,5 тыс. часов, чтобы нанести на ткань инициалы королевы и изображение пшеничных колосьев и оливковых ветвей, символизирующих процветание и мир.