Эскизы Карла Лагерфельда продали на аукционе за 23 миллиона

Эскизы немецкого модельера, фотографа и коллекционера Карла Лагерфельда продали на аукционе Sotheby’s за десятки миллионов рублей. Об этом сообщило издание The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что на торги были выставлены рисунки, найденные в парижской квартире дизайнера, некогда возглавлявшего модные дома Chloé и Chanel. Общая сумма вырученных с продажи средств составила 300,2 тысячи фунтов стерлингов (около 23 миллионов рублей).

Известно, что самым дорогим лотом стал скетч, созданный для французского бренда Chloé в 1970-х годах. Уточняется, что он был продан за 34,1 тысячи фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей). Кроме того, с молотка ушел набор из 25 эскизов 1969 года, снимки моделей в созданных Лагерфельдом платьях и вырезки из газетных статей, посвященных его показам.