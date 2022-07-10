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1 час назад

В Китае придумали светофоры для любителей уткнуться в телефон

Мир24иещё 1

В Гонконге придумали специальные светофоры для людей, которые отвлекаются на телефон перед переходом проезжей части, сообщает издание Hong Kong Free Press.

В Китае создали светофоры для уткнувшихся в телефон
Фото: Мир24Мир24

Задумка заключается в том, что красный и зеленый свет проецируются на головы пешеходов, которые на тротуаре ждут разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Главный инженер городского транспортного департамента Алекс Ау объяснил, что много людей попадает в аварии из-за того, что переходят проезжую часть, не отвлекаясь от гаджетов.

«Возможно, [устройство] поможет спасти жизни», – сказал Ау.

Сейчас светофоры с новым устройством тестируют на четырех дорожных переходах в Гонконге. Через полгода чиновники оценят эффективность новинок в борьбе с невнимательными пешеходами.

Ранее сообщалось, что в городе Дуньхуан провинции Ганьсу появился первый в мире светофор для верблюдов. Это излюбленное туристами место, где поток пешеходов смешивается с перевозящими людей верблюдами. Чтобы не создавались заторы, власти организовали регулировку движения.

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