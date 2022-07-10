В Китае создали светофоры для уткнувшихся в телефон

В Гонконге придумали специальные светофоры для людей, которые отвлекаются на телефон перед переходом проезжей части, сообщает издание Hong Kong Free Press.

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Задумка заключается в том, что красный и зеленый свет проецируются на головы пешеходов, которые на тротуаре ждут разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти дорогу.

Главный инженер городского транспортного департамента Алекс Ау объяснил, что много людей попадает в аварии из-за того, что переходят проезжую часть, не отвлекаясь от гаджетов.

«Возможно, [устройство] поможет спасти жизни», – сказал Ау.

Сейчас светофоры с новым устройством тестируют на четырех дорожных переходах в Гонконге. Через полгода чиновники оценят эффективность новинок в борьбе с невнимательными пешеходами.