Пластинку с песней Боба Дилана продали за $1,77 млн

Диск с песней Боба Дилана Blowin' In The Wind, записанный в 2021 году, ушел с молотка на аукционе Christie's в Лондоне за £1,5 млн ($1,77 млн). Об этом в пятницу сообщает газета Evening Standard.
Хит музыканта, написанный в 1962 году, воспроизведен в новом формате звукозаписи Ionic Original, который может стать, по мнению экспертов, альтернативой виниловым пластинкам и лазерным дискам. В данном случае запись по спирали выгравирована на лаке, нанесенном на алюминиевый диск.
Стоимость лота значительно превысила предварительную оценку в £600 тыс. — £1 млн ($720 тыс. — $1,2 млн).
Американский музыкант и продюсер Ти-Боун Бернетт, который участвовал в создании диска, выразил надежду, что новая студийная запись песни поможет "развить музыкальную сферу на рынке изящных искусств".
"Уверен, что владелец будет воспринимать пластинку как уникальное произведение искусства",
— отметил он.
Боб Дилан — американский культовый музыкант, автор песен, актер, художник, писатель, лауреат 10 премий "Грэмми" (1973-2007) и Нобелевской премии по литературе (2016) за создание новых поэтических форм в рамках американской песенной традиции. Он занимает первое место в списке журнала Rolling Stone "100 величайших исполнителей всех времен".