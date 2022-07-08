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57 минут назад

Пластинку с песней Боба Дилана в новом формате продали на аукционе в Лондоне за $1,77 млн

ТАСС

Диск с песней Боба Дилана Blowin' In The Wind, записанный в 2021 году, ушел с молотка на аукционе Christie's в Лондоне за £1,5 млн ($1,77 млн). Об этом в пятницу сообщает газета Evening Standard.

Пластинку с песней Боба Дилана продали за $1,77 млн
Фото: vk.comvk.com

Хит музыканта, написанный в 1962 году, воспроизведен в новом формате звукозаписи Ionic Original, который может стать, по мнению экспертов, альтернативой виниловым пластинкам и лазерным дискам. В данном случае запись по спирали выгравирована на лаке, нанесенном на алюминиевый диск.

Стоимость лота значительно превысила предварительную оценку в £600 тыс. — £1 млн ($720 тыс. — $1,2 млн).

Американский музыкант и продюсер Ти-Боун Бернетт, который участвовал в создании диска, выразил надежду, что новая студийная запись песни поможет "развить музыкальную сферу на рынке изящных искусств".

"Уверен, что владелец будет воспринимать пластинку как уникальное произведение искусства",

— отметил он.

Боб Дилан — американский культовый музыкант, автор песен, актер, художник, писатель, лауреат 10 премий "Грэмми" (1973-2007) и Нобелевской премии по литературе (2016) за создание новых поэтических форм в рамках американской песенной традиции. Он занимает первое место в списке журнала Rolling Stone "100 величайших исполнителей всех времен".

Вещи,Боб Дилан,
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