Пластинку с песней Боба Дилана продали за $1,77 млн

Диск с песней Боба Дилана Blowin' In The Wind, записанный в 2021 году, ушел с молотка на аукционе Christie's в Лондоне за £1,5 млн ($1,77 млн). Об этом в пятницу сообщает газета Evening Standard.

Фото: vk.com vk.com

Хит музыканта, написанный в 1962 году, воспроизведен в новом формате звукозаписи Ionic Original, который может стать, по мнению экспертов, альтернативой виниловым пластинкам и лазерным дискам. В данном случае запись по спирали выгравирована на лаке, нанесенном на алюминиевый диск.

Стоимость лота значительно превысила предварительную оценку в £600 тыс. — £1 млн ($720 тыс. — $1,2 млн).

Американский музыкант и продюсер Ти-Боун Бернетт, который участвовал в создании диска, выразил надежду, что новая студийная запись песни поможет "развить музыкальную сферу на рынке изящных искусств".

"Уверен, что владелец будет воспринимать пластинку как уникальное произведение искусства",

— отметил он.