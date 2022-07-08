Полный скелет динозавра продадут на аукционе

Полный окаменелый скелет динозавра горгозавра, который жил на Земле 76 млн лет назад, будет продан с аукциона 28 июля. Для палеонтологов это плохая новость, ведь редкие окаменелости могут быть фактически потеряны для науки.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Высота скелета составляет 3 метра, а длина — 7 метров. Экземпляр очень хорошо сохранился. Сам горгозавр является родственником тираннозавра рекса. Скелет был обнаружен в штате Монтана в 2018 году. По предварительной оценке аукционного дома, он будет продан за 5-8 миллионов долларов.

Учёные недовольны. Они говорят, что окаменелости, раскупаемые частными коллекционерами, могут помешать их изучению. «Этот аукцион отвратительный», — считает Томас Карр (Thomas Carr), палеонтолог из Картиджского колледжа. Он добавил, что окаменелость является одним из немногих скелетов горгозавра, когда-либо найденных в США, поскольку большинство останков было обнаружено в Канаде.