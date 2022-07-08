Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Полный скелет динозавра продадут на аукционе. Учёные недовольны

Ferra.ru

Полный окаменелый скелет динозавра горгозавра, который жил на Земле 76 млн лет назад, будет продан с аукциона 28 июля. Для палеонтологов это плохая новость, ведь редкие окаменелости могут быть фактически потеряны для науки.

Полный скелет динозавра продадут на аукционе
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Высота скелета составляет 3 метра, а длина — 7 метров. Экземпляр очень хорошо сохранился. Сам горгозавр является родственником тираннозавра рекса. Скелет был обнаружен в штате Монтана в 2018 году. По предварительной оценке аукционного дома, он будет продан за 5-8 миллионов долларов.

Учёные недовольны. Они говорят, что окаменелости, раскупаемые частными коллекционерами, могут помешать их изучению. «Этот аукцион отвратительный», — считает Томас Карр (Thomas Carr), палеонтолог из Картиджского колледжа. Он добавил, что окаменелость является одним из немногих скелетов горгозавра, когда-либо найденных в США, поскольку большинство останков было обнаружено в Канаде.

Ещё одна проблема заключается в том, что продажа окаменелостей может стимулировать людей воровать кости, а не оставлять их для изучения палеонтологам.

Вещи,Томас Карр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители