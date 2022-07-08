Найдены средневековые артефакты на раскопках старого «кремля»

В Нижнем Новгороде проходят археологические раскопки на месте осадной крепости, в которой располагался военный гарнизон и убежище для жителей. Об этом сообщает УГООКН региона.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Археологи начали проводить раскопки в июне сразу в 2 х местах – в «Городище «Городок» (XIV-XVI века) и в «Культурном слое города» (XIII-XVII века). Памятники находятся на улице Шевченко, на одной из площадок межвузовского ИТ-кампуса.Нижегородский археолог Александр Рогачев открыл Городище «Городок» в 1988 году. Памятник находится на труднодоступном мысу Оки: его высота над уровнем воды в реке составляет около 90 метров. «Городок» служил осадной крепостью с военным гарнизоном и убежищем для жителей.

Раскопки проводятся на остатках дерево-земляных укреплений Городища: на северо-западной оконечности мыса и на восточной периферии «Городка». За месяц раскопок уже найдены предметы быта средневековых жителей: нательные кресты из бронзы, наперсный посеребрённый крест с подвижным оглавием. Также археологи обнаружили перстень-печатку, кольцо с циркульным орнаментом из кости, височные проволочные подвески. Найдены монеты удельной чеканки: медные нижегородские пулы, серебряная деньга Ивана III и несколько серебряных монет.