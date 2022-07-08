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55 минут назад

Археологи нашли средневековые украшения и монеты на раскопках старого «кремля» в Нижнем Новгороде

Нижегородская правда

В Нижнем Новгороде проходят археологические раскопки на месте осадной крепости, в которой располагался военный гарнизон и убежище для жителей. Об этом сообщает УГООКН региона.

Найдены средневековые артефакты на раскопках старого «кремля»
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Археологи начали проводить раскопки в июне сразу в 2 х местах – в «Городище «Городок» (XIV-XVI века) и в «Культурном слое города» (XIII-XVII века). Памятники находятся на улице Шевченко, на одной из площадок межвузовского ИТ-кампуса.Нижегородский археолог Александр Рогачев открыл Городище «Городок» в 1988 году. Памятник находится на труднодоступном мысу Оки: его высота над уровнем воды в реке составляет около 90 метров. «Городок» служил осадной крепостью с военным гарнизоном и убежищем для жителей.

Раскопки проводятся на остатках дерево-земляных укреплений Городища: на северо-западной оконечности мыса и на восточной периферии «Городка». За месяц раскопок уже найдены предметы быта средневековых жителей: нательные кресты из бронзы, наперсный посеребрённый крест с подвижным оглавием. Также археологи обнаружили перстень-печатку, кольцо с циркульным орнаментом из кости, височные проволочные подвески. Найдены монеты удельной чеканки: медные нижегородские пулы, серебряная деньга Ивана III и несколько серебряных монет.

Осадный Городок является предвестником Нижегородского кремля. Археологические исследования планируется завершить осенью 2022 года.

Вещи,Александр Рогачев,
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