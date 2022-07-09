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1 час назад

Россияне вспомнили популярные в СССР свадебные подарки

Мослента

Воспоминания москвичей о жизни в эпоху СССР опубликовала «Мослента». Так, из-за дефицита даже простейшие бытовые приборы считались тогда хорошим свадебным подарком.

Россияне вспомнили популярные в СССР свадебные подарки
Фото: МослентаМослента

Домохозяйка Светлана Королева, выходившая замуж в 1963 году, назвала желанными в то время подарками телевизор и пылесос. «Перед свадьбой собирали нам приданое. Родители мои и мужа Коли долго решали, что нам подарить. Решили — телевизор. А где его достать? Случайно, через знакомых, папа жениха купил пылесос», — рассказала женщина. По воспоминаниям россиянки, бытовой прибор простоял без дела в квартире больше 10 лет, так как дома у семьи не было ковров.

Позже, уже в 1990-е годы, популярным подарком на свадьбу была электрокофемолка. «У нас родственники не договорились между собой, и подарили нам восемь штук! А кофе не было — дефицит», — рассказал инженер Николай Могилев.

Ранее россияне поспорили из-за советской свадебной традиции украшения автомобиля молодоженов. В СССР на машину в день свадьбы было принято крепить пластиковую куклу.

Вещи,Светлана Королева,
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