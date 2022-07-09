Россияне вспомнили популярные в СССР свадебные подарки

Домохозяйка Светлана Королева, выходившая замуж в 1963 году, назвала желанными в то время подарками телевизор и пылесос. «Перед свадьбой собирали нам приданое. Родители мои и мужа Коли долго решали, что нам подарить. Решили — телевизор. А где его достать? Случайно, через знакомых, папа жениха купил пылесос», — рассказала женщина. По воспоминаниям россиянки, бытовой прибор простоял без дела в квартире больше 10 лет, так как дома у семьи не было ковров.