Москвичи вспомнили о способе добычи дефицитной техники в СССР

«В СССР во второй половине 1980-х начала складываться сложная ситуация с обеспечением населения продуктами и товарами народного потребления. Для решения этой проблемы повсеместно стала внедряться практика обеспечения работающих граждан дефицитными товарами через специальные распродажи. Как правило, на предприятиях и в организациях этим занимался профсоюзный комитет», — говорится в сообщении.

По словам Бродникова, дефицитные товары привозились непосредственно в организации или сотрудникам выдавали талоны, по которым они совершали покупки в специализированных магазинах. Очевидно, что количество техники было ограничено, тогда проводился «розыгрыш» среди самых заслуженных работников предприятий. Для этого бумажки с крестиками и без них складывались в какую-нибудь емкость, и затем сотрудники их вынимали с надеждой увидеть заветный крестик, отметил москвич.