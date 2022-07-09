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2 часа назад

Москвичи вспомнили о способе добычи дефицитной техники в СССР

Мослента

Воспоминаниями пенсионера, бывшего инженера Николая Бродникова о способе добычи дефицитной техники в СССР поделилась «Мослента».

Москвичи вспомнили о способе добычи дефицитной техники в СССР
Фото: МослентаМослента

«В СССР во второй половине 1980-х начала складываться сложная ситуация с обеспечением населения продуктами и товарами народного потребления. Для решения этой проблемы повсеместно стала внедряться практика обеспечения работающих граждан дефицитными товарами через специальные распродажи. Как правило, на предприятиях и в организациях этим занимался профсоюзный комитет», — говорится в сообщении.

По словам Бродникова, дефицитные товары привозились непосредственно в организации или сотрудникам выдавали талоны, по которым они совершали покупки в специализированных магазинах. Очевидно, что количество техники было ограничено, тогда проводился «розыгрыш» среди самых заслуженных работников предприятий. Для этого бумажки с крестиками и без них складывались в какую-нибудь емкость, и затем сотрудники их вынимали с надеждой увидеть заветный крестик, отметил москвич.

Ранее москвичка поделилась воспоминаниями об эпохе дефицита и разозлила россиян. По словам россиянки, в то время на полках магазинов «не было ничего», начиная от продуктов питания и заканчивая одеждой.

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