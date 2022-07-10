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35 минут назад

Бочка шотландского виски продана за рекордные 16 млн фунтов стерлингов

Газета.Ruиещё 1

Бочка шотландского виски 1975 года ушла с молотка за рекордную сумму - она была продана коллекционерке из Азии за £16 млн на частных торгах. Об этом сообщает Financial Times.

Бочка виски продана за рекордные 16 млн фунтов стерлингов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Напиток был произведен на винокурне Ardbeg, расположенной на одном из островов Гебридского архипелага у северо-западного побережья Шотландии - острове Айлей. Отмечается, что сумма, выплаченная за бочку виски, более чем вдвое превышает стоимость самой винокурни, которую в 1997 году приобрела компания Glenmorangie Co (с 2011 года входящая в конгломерат LVMH).

Винокурня Ardberg была основана в 1815 году и стремительно развивалась в XIX и начале XX века. Однако в 1970-х и 1980-х годах из-за кризиса на производстве виски, когда многие винокурни закрывались, она простояла без действия. Предприятие вернулось к жизни после того, как было приобретено производителем виски Glenmorangie Co. Ушедший с аукциона виски 1975 года в "бочке N3" - старейший из произведенных на винокурне Ardberg.

Предполагается, что из бочки можно разлить 440 бутылок. Сама бочка останется на винокурне. В течение пяти лет из нее будут разливать 88 бутылок, чтобы переправить владелице.

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