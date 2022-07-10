Как спасти ноутбук, если вы на него что-нибудь пролили

Многие ставили напитки и еду около настольного компьютера или ноутбука. Но если стационарному ПК ущерб от случайно попавшей на клавиатуру жидкости будет нанесён небольшой, то с ноутбуком всё не так.
Если вы вдруг случайно пролили на ноутбук чай или другую жидкость, то вот что стоит и что не стоит делать в этом случае, по мнению пользователя iXBT.com.
От способа с рисом нужно однозначно отказаться. Это лишь отнимет время. Первым делом нужно полностью выключить ноутбук. То есть шнур необходимо вытащить из розетки, а батарею - достать. Если к лэптопу были подключены и другие устройства, то их необходимо достать или отключить (например, флешка, принтер). Далее на клавиатуру надо постелить бумажные салфетки или же тонкое полотенце. После этого - закрыть ноутбук, перевернуть его. Это позволит не дать попавшей внутрь воде распространиться по устройству. В таком перевёрнутом состоянии можно вновь открыть ноутбук. Если вы увидите ещё капли, то их нужно аккуратно стереть.
Откажитесь от сушки ноутбука феном. Не включайте лэптоп. Если на ноутбук попала обычная вода, то вероятность спасти его высока. А вот с алкоголем, колой или соком всё может быть серьёзней, тем более что в этом случае нужно отключить устройство от розетки и слегка промыть его водой. В любом случае ноутбук придётся нести в сервисный центр. Если вы не можете отнести лэптоп в сервис, то проделайте всё вышеописанное, а затем оставьте устройство в сухом и тёплом месте как минимум на 24 часа. После этого вы можете попробовать включить ноутбук.