Как спасти ноутбук, если вы на него что-нибудь пролили

Многие ставили напитки и еду около настольного компьютера или ноутбука. Но если стационарному ПК ущерб от случайно попавшей на клавиатуру жидкости будет нанесён небольшой, то с ноутбуком всё не так.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Если вы вдруг случайно пролили на ноутбук чай или другую жидкость, то вот что стоит и что не стоит делать в этом случае, по мнению пользователя iXBT.com.

От способа с рисом нужно однозначно отказаться. Это лишь отнимет время. Первым делом нужно полностью выключить ноутбук. То есть шнур необходимо вытащить из розетки, а батарею - достать. Если к лэптопу были подключены и другие устройства, то их необходимо достать или отключить (например, флешка, принтер). Далее на клавиатуру надо постелить бумажные салфетки или же тонкое полотенце. После этого - закрыть ноутбук, перевернуть его. Это позволит не дать попавшей внутрь воде распространиться по устройству. В таком перевёрнутом состоянии можно вновь открыть ноутбук. Если вы увидите ещё капли, то их нужно аккуратно стереть.