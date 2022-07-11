Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+17° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
1 час назад

Пользователи сети вспомнили свои любимые «сласти»

Мослента

О своих любимых конфетах рассказали пользователи сети под опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва» фотографией со сладостями. На снимке можно увидеть «Красную Шапочку», «Цитрон», «Эльбрус» и другие популярные конфеты.

Пользователи сети вспомнили свои любимые «сласти»
Фото: МослентаМослента

«А теперь сладости!» — так подписал иллюстрацию автор поста. «Правильно говорить "сласти", хотя так уже никто не говорит», «Тоже об этом подумала. Сласти, похоже, совсем вышло из обихода. Еще в старом фильме "Лекарство против страха" Шалевич отчитывал молодую жену за "сладости" и говорил про "сласти"», — отреагировали юзеры.

У большинства фолловеров канала фото вызвало приятные воспоминания. Многие отметили, что в детстве очень любили «Сливочную тянучку», которую не найти сейчас в магазинах. «Мои самые любимые конфеты! На день рождения всегда просила килограмм», — призналась одна из участниц дискуссии. Другая заявила, что некоторые из представленных на снимке конфет есть в продаже до сих пор, но большинство из них имеют теперь совсем другой вкус.

Ранее жительница Подмосковья заметила на прилавке конфеты с необычным названием. Она приобрела батончики «Украли сахар» и поделилась впечатлениями в сети.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители