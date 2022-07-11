Пользователи сети вспомнили свои любимые «сласти»

О своих любимых конфетах рассказали пользователи сети под опубликованной в Telegram-канале «Старая Москва» фотографией со сладостями. На снимке можно увидеть «Красную Шапочку», «Цитрон», «Эльбрус» и другие популярные конфеты.

Фото: Мослента Мослента

«А теперь сладости!» — так подписал иллюстрацию автор поста. «Правильно говорить "сласти", хотя так уже никто не говорит», «Тоже об этом подумала. Сласти, похоже, совсем вышло из обихода. Еще в старом фильме "Лекарство против страха" Шалевич отчитывал молодую жену за "сладости" и говорил про "сласти"», — отреагировали юзеры.

У большинства фолловеров канала фото вызвало приятные воспоминания. Многие отметили, что в детстве очень любили «Сливочную тянучку», которую не найти сейчас в магазинах. «Мои самые любимые конфеты! На день рождения всегда просила килограмм», — призналась одна из участниц дискуссии. Другая заявила, что некоторые из представленных на снимке конфет есть в продаже до сих пор, но большинство из них имеют теперь совсем другой вкус.