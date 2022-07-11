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2 часа назад

Средневековые предметы быта нашли на месте строительства будущего нижегородского межвузовского IT-кампуса

В городе N

На месте строительства будущего межвузовского IT-кампуса на улице Шевченко начались раскопки, в процессе которых археологи нашли предметы быта средневековья. Об этом сообщили в управлении госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Средневековые предметы быта нашли в Нижнем Новгороде
Фото: В городе NВ городе N

Площадка находится на границе территории «Городка» XIV-XVI и «Культурного слоя города» XII-XVII веков. Здесь уже обнаружены нательные кресты из бронзы, перстень-печатку, височные проволочные подвески и другие предметы быта, что говорит о статусе проживавшего там населения.

Также найдены монеты удельной чеканки. Среди них медные нижегородские пулы, серебряная деньга Ивана III и несколько пока нерасчищенных серебряных монет, предварительно датированных XV в.Археологи и историки полагают, что такие находки смогут заполнить пробелы в истории Нижегородской области во время ее вхождения в состав Московского княжества.

Археологические исследования на городище планируется завершить осенью этого года.

Напомним, останки участника войны 1812 года перезахоронили в Сарове.

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