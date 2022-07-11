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3 часа назад

На Урале нашли «кудрявый» краснокнижный гриб

Lenta.ru

Житель Екатеринбурга обнаружил в лесу редкий «кудрявый» гриб — ежовик коралловидный. Об этом сообщает E1.

На Урале нашли «кудрявый» краснокнижный гриб
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Виктора, при первом взгляде на гриб он решил, что это поганка. «А нет! Оказалось, королевский, еще и съедобный», — рассказал екатеринбуржец.

Как объяснила младший научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Дарья Диярова, этот гриб внесен в Красную книгу России. Чаще всего он растет на поваленных деревьях и пнях.

Ранее стало известно, что в Иркутске в усадьбе Сукачева проходит художественная выставка «Исчезающая красота России». На выставке представлены редкие виды растений и животных, многие из которых внесены в Красные книги, а также информация о гармоничном сосуществовании человека и природы. Цель выставки — формирование экологической культуры. Посетители смогут увидеть более 50 произведений графики от художников со всей России.

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