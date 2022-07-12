Сколько в интернете стоят вещи знаменитостей

В поисках вещичек, связанных со знаменитостями, мы изучили самый крупный сайт частных объявлений. И наткнулись на несколько занятных предложений.

Фото: Экспресс-газета Экспресс-газета

Грузка театральная. «Среди артистов или других служителей театра, наверное, нет ни одного человека, кто хотя бы раз не споткнулся об этот легендарный предмет искусства», - поясняет продавец. На фото - большая железяка с вкраплениями ржавчины. Цена: 100 тыс. руб.

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- Какого именно театра? - я не удержалась и позвонила по указанному номеру.

- Эту грузку подкладывали, чтобы разгладить складки кулис в Вахтанговском театре. Обычно актеры, выходящие на сцену, не замечают ее и спотыкаются. Так что об нее наверняка отбивали ноги Василий Лановой, Владимир Этуш, Мария Аронова, Максим Суханов, Владимир Вдовиченков - да любого вахтанговца возьмите! Это не просто 12 кг чугуна, она впитала атмосферу кулис легендарного театра, - вдохновенно впаривал мне вещь владелец.

- Поторгуемся?

- Ну тысяч десять скину. Но смотрите, мне уже несколько раз звонили, очень интересовались люди из какого-то театрального музея. Не упустите раритет!

Клок волос Филиппа Киркорова сопровождается описанием «Чистые, держу в пакете, не мыла» и стоит всего 3,6 тыс. руб. В свете достижений генной инженерии как раз пригодится для взятия биоматериала.

А вот парик, который Ольга Бузова надевала для фотосессии, подается как эксклюзив за соответствующую цену - 500 тыс. руб.

Неожиданно популярными оказались визитки известных людей. Всего за 200 руб. предлагают купить карточку Андрея Соколова. 12 тыс. просят за раритет - визитку Савелия Крамарова. Куда больше ценятся визитки политиков: Эллы Памфиловой - 27 тыс. руб. и Михаила Мишустина - 150 тыс. руб. за три карточки.

Кепки с автографом Жириновского - ходовой товар. Разброс цен: от 200 руб. до 300 тыс.