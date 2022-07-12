Дом актера "Секса в большом городе" выставлен на продажу за $1,7 млн

Дом покойного актера Вилли Гарсона с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, расположенный в Калифорнии, продается за $1,7 млн. Об этом пишет People.

Фото: Газета,ру Газета,ру

Особняк был построен в 1920 году в испанском стиле и расположился на участке площадью 925 кв.м. с бассейном и спа. Гараж был переделан под жилую постройку, окна которой выходят на задний двор. На участке посажены платан, дуб, фруктовые деревья и цветы.

В гостиной сделан балочный сводчатый потолок, панорамное окно, встроены книжные полки и дровяной камин. Из розовой столовой можно попасть в кухню, оснащенную необходимой техникой, шкафами и вместительной кладовой. К основной спальне примыкает ванная комната с душем, а также есть дополнительная комната, которая подходит для кабинета или детской.