Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+19° в 
USD 61.30EUR 61.81
Войти в почту
3 часа назад

Дом покойного актера "Секса в большом городе" выставлен на продажу за $1,7 млн

Газета.Ru

Дом покойного актера Вилли Гарсона с тремя спальнями и тремя ванными комнатами, расположенный в Калифорнии, продается за $1,7 млн. Об этом пишет People.

Дом актера "Секса в большом городе" выставлен на продажу за $1,7 млн
Фото: Газета,руГазета,ру

Особняк был построен в 1920 году в испанском стиле и расположился на участке площадью 925 кв.м. с бассейном и спа. Гараж был переделан под жилую постройку, окна которой выходят на задний двор. На участке посажены платан, дуб, фруктовые деревья и цветы.

В гостиной сделан балочный сводчатый потолок, панорамное окно, встроены книжные полки и дровяной камин. Из розовой столовой можно попасть в кухню, оснащенную необходимой техникой, шкафами и вместительной кладовой. К основной спальне примыкает ванная комната с душем, а также есть дополнительная комната, которая подходит для кабинета или детской.

Вилли Гарсон, сыгравший Стэнфорда Блэтча — лучшего друга героини Сары Джессики Паркер, скончался в сентябре прошлого года в возрасте 57 лет от рака поджелудочной железы.

Вещи,Сара Паркер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители