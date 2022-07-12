Проклятие Монро: как вещи звезды принесли несчастье новым владельцам

Фото: Womanhit Womanhit

Судьбу самой знаменитой блондинки кинематографа точно нельзя назвать счастливой: Мэрилин Монро страдала от проблем со здоровьем, расстройства психики, несколько раз пыталась стать матерью, но все беременности заканчивались неудачей. Вокруг актрисы родилось множество теорий заговора, уверяющих, что звезда была проклята.

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Даже вещи Мэрилин, которые коллекционеры приобретали за внушительные суммы, приносили новым владельцам несчастья.

Платье с цветочным принтом, которое Мэрилин надевала в фильме «Что-то должно случиться» стало настоящей ценностью для коллекционеров. В нем актриса должна была сыграть героиню, которая пропадает без вести, а позже объявляется погибшей. Монро так нравился наряд, что она начала носить его и в реальной жизни. Гример однажды пошутила, что этим нарядом Мэрилин накликает беду: так и вышло в 1962 году актрису нашли мертвой в собственной спальне.

Платье тут же обросло мистическими слухами и было выставлено на аукцион за 353 тысячи долларов. Пока неизвестно, кто стал владельцем наряда, но в анонимном интервью женщина призналась, что так и не решилась его надеть.

Знаменитое «голое платье», в котором Монро поздравляла с днем рождения президента США, обрело нового владельца в этом году. Скандальный наряд решила надеть Ким Кардашьян. Чтобы платье застегнулось, дива за три недели избавилась почти от 10 килограмм лишнего веса, почти ничего не ела и постоянно тренировалась. Но перед красной дорожкой застегнуть струящуюся ткань на пышных формах Ким так и не смогли: Кардашьян всего несколько минут позировала в нем фотографам, а затем сменила платье Монро на его точную копию.

После церемонии Ким обвинили в попытке пиара на имени Мэрилин, ее критиковали и сравнивали с дивой. Так, «голый наряд» принес Кардашьян лишь неудобства и необходимость объясняться с публикой.

Еще один предмет, принадлежащий Монро, был продан в 1999 году другой диве — белый рояль актрисы купила Мэрайя Кэри. С этой вещью у Мэрилин было связано множество воспоминаний: инструмент стоял в доме ее матери, будучи маленькой девочкой Монро (тогда Норма Джинн Бейкер) обожала гладить клавиши и представлять, что поет перед целым залом.

Уже став знаменитой, Мэрилин нашла и выкупила инструмент, установив его в своей гостиной. Видимо, Кэри хотела прикоснуться к атмосфере Монро, но счастья рояль ей так и не принес. Всего через полгода после покупки у певицы началось биполярное расстройство, она не могла есть, подолгу лежала в клиниках и пыталась покончить с собой.

Несмотря на дурную славу, знаменитости с удовольствием покупают вещи Мэрилин. В начале двухтысячных Бритни Спирс обратилась к дизайнеру Томми Хилфигеру, который на аукционе приобрел джинсы Монро, с просьбой продать наряд. В черных брюках певица появлялась даже на красных дорожках и выглядела счастливой.