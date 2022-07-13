«Котлы скифов» возрастом 2500 лет нашли у южноуральского озера

Историческому музею Южного Урала передали древние артефакты, которым более двух тысяч лет. На котлы случайно наткнулся в песке на берегу озера Окункуль местный житель. Он позвонил в музей и сообщил о найденных «котлах скифов». Сейчас им предстоит реставрация.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«У научных сотрудников музея закралось сомнение, что они увидят скифские предметы. Однако удивление и шок от первого взгляда на находки им скрыть не удалось. Оба котла принадлежат сарматской культуре»,

– сообщила пресс-служба музея.

В музее отметили, что раньше в этом районе предметов сарматов не находили. Котлам из поселка Черкаскуль 2500 лет. Артефакты разного размера, имеют шнуровидные украшения и ручки. Подобные находки для Южного Урала – большая редкость.

«Похожий большой котел из кургана Темир есть в Музее археологии и этнографии ЧелГУ. В фондах Исторического музея Южного Урала есть два небольших котла – из могильника Кичигино увельского района и из иткульского городища»,

– рассказали в музее.

Посмотреть на найденные у Окункуля котлы южнорульцы смогут лишь в следующем году. Их должны отреставрировать от коррозии. Только это займет полгода.