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2 часа назад

Редкие «котлы скифов» возрастом 2500 лет нашли в песке у южноуральского озера

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Историческому музею Южного Урала передали древние артефакты, которым более двух тысяч лет. На котлы случайно наткнулся в песке на берегу озера Окункуль местный житель. Он позвонил в музей и сообщил о найденных «котлах скифов». Сейчас им предстоит реставрация.

«Котлы скифов» возрастом 2500 лет нашли у южноуральского озера
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«У научных сотрудников музея закралось сомнение, что они увидят скифские предметы. Однако удивление и шок от первого взгляда на находки им скрыть не удалось. Оба котла принадлежат сарматской культуре»,

– сообщила пресс-служба музея.

В музее отметили, что раньше в этом районе предметов сарматов не находили. Котлам из поселка Черкаскуль 2500 лет. Артефакты разного размера, имеют шнуровидные украшения и ручки. Подобные находки для Южного Урала – большая редкость.

«Похожий большой котел из кургана Темир есть в Музее археологии и этнографии ЧелГУ. В фондах Исторического музея Южного Урала есть два небольших котла – из могильника Кичигино увельского района и из иткульского городища»,

– рассказали в музее.

Посмотреть на найденные у Окункуля котлы южнорульцы смогут лишь в следующем году. Их должны отреставрировать от коррозии. Только это займет полгода.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Сергей Безруков показал «артефакт» из «Бригады». Памятную вещь с киносъемок он хранит 20 лет.

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