Бочку редкого виски продали за миллиард рублей

Бочка редкого шотландского виски была продана анонимному покупателю из Азии за рекордную цену — 16 миллионов фунтов стерлингов (1,1 миллиарда рублей). Об этом сообщает Financial Times.

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Односолодовый виски, хранящийся в бочке, был произведен в ноябре 1975 года в селе Ардбег на шотландском острове Айлей. Его стоимость вдвое превысила сумму, за которую в 1997 году приобрели всю ардбегскую винокурню.

В течение следующих пяти лет содержимое бочки разольют по 88 бутылкам и доставят их покупателю. Стоимость каждой бутылки составит около 36 тысяч фунтов (2,5 миллиона рублей).

Томас Морадпур, глава фирмы Glenmorangie, которой принадлежит винокурня на Айлее, заявил, что проданный виски был гордостью местных жителей.

Стоимость бочки оказалась в 16 раз выше мирового рекорда, поставленного в апреле 2022 года, когда американский коллекционер приобрел за один миллион фунтов стерлингов (70 миллионов рублей) бочку шотландского виски, произведенного винокурней Macallan.