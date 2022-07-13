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4 часа назад

Ювелирный бренд Tiffany продает стаканчики для кофе за $425

Газета.Ru

В ювелирном бренде Tiffany можно приобрести стаканчики для кофе из костяного фарфора за $425 и $250. Об этом сообщается на сайте ювелирной компании.

Tiffany продает стаканчики для кофе за $425
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Набор из пяти стаканчиков можно приобрести в фирменном цвете "тиффани", а также в желтом, зеленом, фиолетовом и синем. В описании к товарам отмечается, что посуду можно мыть в посудомоечной машине, но нельзя использовать в микроволновой печи. Дешевле (за $250) обойдется набор стаканчиков для эспрессо - по 100 мл. Дороже будут стоит стаканчики по 283 мл.

"Мастера Tiffany превращают обыденные предметы в произведения искусства ручной работы. Набор из пяти кофейных стаканчиков изготовлен из роскошного костяного фарфора и вдохновлен бумажными кофейными стаканчиками. Стаканчики используются в магазинах Tiffany & Co. по всему миру",

- сказано на сайте бренда.

Ранее "Газета.Ru" сообщила, что Sephora продаст российские бутики под брендом Ile de Beauté локальному директору.

Вещи,Tiffany & Co,
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