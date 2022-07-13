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36 минут назад

Тайны подземелья: в центре Тбилиси обнаружили древние артефакты

Мир24

В ходе работ по реконструкции центра Тбилиси обнаружены фрагменты старинной кладки. Как сообщает «МИР 24», аккуратные своды находятся на глубине под толстым слоем асфальта. Кирпичная стена не повреждена трубами, которые проходят вдоль улиц, и может быть остатками древнего храма или подземных тоннелей.

Тайны подземелья: в Тбилиси обнаружили древние артефакты
Фото: Мир24Мир24

Работы по реконструкции на данном участке приостановили. Строители ждут археологов. Именно они должны вынести свой вердикт, представляет ли артефакт историческую ценность, либо это фрагмент выстроенных в первой половине прошлого века подземных коммуникаций.

Именно тогда шло возведение реконструируемого ныне квартала, который стал продолжением проспекта Руставели.

Ранее стало известно об обнаружении в Казахстане древнего погребения кочевницы с оружием и в бусах.

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