Костюм, созданный Лагерфельдом, передали в Эрмитаж

В Государственном Эрмитаже 12 июля прошла церемония передачи в дар музею от Ольги Сыроватской подиумного костюма, исполненного в 2014 году в модном доме Chanel по эскизам выдающегося модельера современности Карла Лагерфельда. Об этом сообщает пресс-служба музея.

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Комплект включает в себя дамские жакет, шорты и пару высоких сапог-ботфортов. Все эти предметы были представлены Карлом Лагерфельдом в межсезонном показе Chanel Pre-Fall 2015 "Métiers d'Art Show" осенью 2014 года в Зальцбурге. Жакет - прямого покроя с длинными рукавами и воротником-стойкой из темно-синей шерстяной ткани, воротник и обшлага выполнены из контрастной белой шерстяной ткани, декорированной вышивкой золочеными материалами: шнуром, битью, блестками и бисером.

До сих пор в коллекции костюма музея не было ни одного экспоната Chanel. Комплект, передаваемый музею, обладает несомненной художественной и музейной ценностью и станет серьезным пополнением собрания современного костюма Государственного Эрмитажа, отмечает пресс-служба музея.