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2 часа назад

В Шотландии нашли спрятанный автопортрет Ван Гога с целым ухом

РИА "ФедералПресс"иещё 5

Автопортрет Ван Гога нашли на обратной стороне другой его картины. Изображение примечательно тем, что у художника целое ухо.

В Шотландии нашли спрятанный автопортрет Ван Гога с целым ухом
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Рентгеновский снимок в преддверии новой выставки в Эдинбурге выявил портрет»,

– сказано в сообщении.

В газете Daily Mail говорится, что картины возможно разделить на две части, однако для этого необходимо провести ряд работ. Посетители Национальной галереи Шотландии смогут увидеть Ван Гога с помощью специального оборудования. Художника нашли на картине «Голова крестьянки». Сотрудники галереи отмечают, что холст навсегда останется в Шотландии.

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