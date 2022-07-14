В Шотландии нашли спрятанный автопортрет Ван Гога с целым ухом

Автопортрет Ван Гога нашли на обратной стороне другой его картины. Изображение примечательно тем, что у художника целое ухо.

В газете Daily Mail говорится, что картины возможно разделить на две части, однако для этого необходимо провести ряд работ. Посетители Национальной галереи Шотландии смогут увидеть Ван Гога с помощью специального оборудования. Художника нашли на картине «Голова крестьянки». Сотрудники галереи отмечают, что холст навсегда останется в Шотландии.