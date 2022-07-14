Монеты XVIII-XIX веков нашли археологи у дома Засецких

«Мы будем изучать культурный слой глубже: дойдем до XVI века однозначно, а возможно и до XV века. Белый камень, который мы видим в раскопе, это известняк. Предположительно он был здесь складирован для строительства крепости в XVI веке. Если повезет, и внизу будет влажный культурный слой, мы сможем найти остатки построек и предметы из органических материалов: кожаную обувь, например»,