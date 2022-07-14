Монеты XVIII-XIX веков нашли археологи у дома Засецких

Утраченный флигель будет восстановлен у дома Засецких на ул. Ленинградской, 12. Сейчас на месте работают археологи, чтобы исследовать участок земли перед началом работ.
Археологи пытаются определить параметры и расположение утраченного флигеля. В ходе работ удалось найти нижний слой конструкции.
«Нам удалось обнаружить его следы: истлевшие деревянные конструкции – это нижние окладные венцы флигеля. Определить, что это именно интересующий нас флигель, нам помогает сопутствующий монетный материал, который датирует горизонт временем существования постройки (XVIII-XIX века)»,
– комментирует порталу «Культура в Вологодской области» директор центра «Артефакт» Алексей Федоров.
Также находки археологов – украшение для конской упряжи, пряжка, миниатюрный замок. Все вещи будут переданы в Вологодский государственный музей-заповедник.
«Мы будем изучать культурный слой глубже: дойдем до XVI века однозначно, а возможно и до XV века. Белый камень, который мы видим в раскопе, это известняк. Предположительно он был здесь складирован для строительства крепости в XVI веке. Если повезет, и внизу будет влажный культурный слой, мы сможем найти остатки построек и предметы из органических материалов: кожаную обувь, например»,
– добавил Алексей Федоров.
Реставрационные работы в доме Засецких начались в 2020 году, здание взял в аренду меценат Герман Якимов. После завершения археологических работ специалисты займутся проведением коммуникаций к дому. Восстановлением здания занимается компания «Вологодские реставраторы». По предварительной оценке, работы на объекте будут завершены в следующем году.