Статуэтку доисторической богини воды нашли в Баварии

Археологи обнаружили в Баварии древнюю глиняную статуэтку, которая может представлять собой образ богини воды. Ее датировали 8-5 веками до нашей эры, сообщает Heritage Daily.

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Необычную находку сделали во время строительных работ в окрестностях поселения Гальштатского периода. Гальштатская культура была распространена в западных и центральных регионах Европы в период железного века.

Раскопав небольшой овраг, археологи обнаружили маленькую глиняную фигурку, кусочки стекла, керамику, инструменты из кости и глиняный штамп. Они пришли к выводу, что эти предметы были оставлены там специально в виде подношения богам.

Высота фигурки составляет 19 сантиметров. У нее отсутствуют ноги и передняя поверхность верхней части тела. На голове видны несколько перфорированных отверстий, вероятно, имитирующих головной убор.

Исследователи из Баварского государственного управления по охране памятников предполагают, что местные жители, возможно, поклонялись статуэтке как богине воды. Известковые отложения свидетельствуют, что рядом с местом ее обнаружения в древности находился родник (к нашему времени давно иссякший).

Подобные фигурки уже находили в западном Причерноморье, но находка из Баварии, по мнению ученых, может быть гораздо старше.