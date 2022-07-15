Банан за $120 000: за что художник хочет такие деньги

В 2019 году весь мир и даже самые далекие от современного искусства люди обсуждали работу итальянского художника Маурицио Каттелана. Тогда на важнейшей арт-выставке Art Basel, проходящей в Майами, он представил свое творение: банан, приклеенный к стене серым скотчем. Тогда фрукт продавали за 120 000 долларов. Сомневаетесь, что нашлись желающие? Зря, в 2019-м их было целых два!

Фото: Super.ru Super.ru

Работа Каттелана вошла в историю современного искусства. А теперь оказалось, что все напрасно. Выяснилось: его задумка — плагиат. В американский суд попал иск другого творца — Джо Морфорда. Тот утверждает, что Каттелан своровал его идею: Джо еще в 2000 году создал похожую работу — «Банан и апельсин». И, как говорят юристы, у него есть все шансы выиграть дело. Искусство, как и красота, — страшная сила.