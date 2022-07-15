В Екатеринбурге нашли 8 тысяч артефактов XIX века

Более 8 тысяч артефактов XIX века обнаружили археологи при раскопках в Екатеринбурге на улице Хохрякова. Начавшиеся в центре города весной раскопки велись на площади более 1,2 тыс. кв. метров у дома Д. М. Башуровой по улице Хохрякова, 68 и у дома М. Ф. Медведева по улице Хохрякова, 64. В числе находок – старинные монеты, глиняная посуда с глазурью, уникальные кессоны и многое другое.

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«Настоящим открытием для команды археологов стали так называемые кессоны – специальные водопроводные сооружения с деревянной срубной опалубкой из хвойных пород дерева, – рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Глубина находки составила чуть менее 8 метров от современной поверхности».

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Всего исследователи нашли более 8 тысяч предметов, которые раскрывают историю быта городских усадеб XIX – начала XX веков. В их числе гребешки и зубные щётки, коллекция монет периода с 1985 года по советское время, стеклянная тара, игральные фишки, а также обнаруженная на дне погреба золотая серьга. Учёные исследовали остатки погреба, хозяйственных построек, дворовое мощение из гранитных плит.

Раскопки проводились на месте планируемого к постройке жилого комплекса элит-класса.

Наше агентство сообщало, что расположенные на участке объекты памятники архитектуры «Дом Башуровой» и «Дом Медведева» станут частью внутренней инфраструктуры дома. Застройщик пообещал их отреставрировать.

«По закону, если в процессе раскопок строителями было обнаружено что-то, вероятно имеющее научную ценность, работы должны прекратиться, чтобы учёные провели исследование»,

– отметили в мэрии.

Как рассказала директор Уральского центра проектирования и реставрации Татьяна Аличкина, все находки будут переданы в городские музеи для дальнейшего изучения, а строители скоро смогут приступить к работам. На сегодня полевые археологические работы на Хохрякова завершены, исследователи занимаются камеральной обработкой полученных данных.