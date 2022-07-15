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1 час назад

Неопубликованное письмо Гумилева продали на торгах "Литфонда" за 6,5 млн рублей

ТАСС

Неопубликованное письмо поэта Николая Гумилева и две его рукописи со стихами от 1908 года стали самым дорогим лотом на прошедших 14 июля торгах в "Литфонде". Лот ушел с молотка за 6,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе аукционного дома в пятницу.

Письмо и рукописи Гумилева продали на торгах за 6,5 млн. руб
Фото: pixabay.compixabay.com

"На прошедшем аукционе было выставлено раннее письмо, очень содержательное, написанное 22-летним Николаем Гумилевым во время его обучения в Сорбонне и адресованное художнику Мстиславу Фармаковскому. В нем поэт делится с другом Фармаковским переживаниями по поводу финансовых трудностей и приобретенных в Париже привычек. <...> Проданный на торгах экземпляр был заявлен с рукописями стихотворений "Андрогин" и "Одержимый", написанными в 1908 году - все вместе оформлено в издание "Романтические цветы" (СПб.: Книгоиздательство "Прометей", 1918 год). Шелковый переплет с ручной росписью, если верить коллекционерской легенде, был тоже изготовлен самим поэтом",

- говорится в сообщении.

В "Литфонде" отметили, что письма Гумилева не встречаются на антикварном рынке, так как почти все находятся в государственных хранилищах.

Еще одним топовым лотом прошедших торгов стал сборник Осипа Мандельштама "Камень. Стихи" в издательской обложке и с автографом на титульном листе, который поэт посвятил морскому офицеру, творческому и театральному деятелю Владимиру Павлову. Сборник приобрели за 2 млн рублей. Также внимание коллекционеров привлекла вторая книга Марины Цветаевой, изданная менее чем за полгода до самоубийства поэтессы. Лот ушел с молотка по ставке 1,1 млн рублей.

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