Письмо и рукописи Гумилева продали на торгах за 6,5 млн. руб

"На прошедшем аукционе было выставлено раннее письмо, очень содержательное, написанное 22-летним Николаем Гумилевым во время его обучения в Сорбонне и адресованное художнику Мстиславу Фармаковскому. В нем поэт делится с другом Фармаковским переживаниями по поводу финансовых трудностей и приобретенных в Париже привычек. <...> Проданный на торгах экземпляр был заявлен с рукописями стихотворений "Андрогин" и "Одержимый", написанными в 1908 году - все вместе оформлено в издание "Романтические цветы" (СПб.: Книгоиздательство "Прометей", 1918 год). Шелковый переплет с ручной росписью, если верить коллекционерской легенде, был тоже изготовлен самим поэтом",