Какую марку мотоциклов в СССР не любили больше всего

Многие граждане России сумели застать времена, когда существовал Советский Союз. Одни уже в то время были взрослыми, а другие встречали период юности. Мотоциклы стали основным воспоминанием для граждан в те времена. Данный вид транспорта нравился подросткам и эксплуатировался взрослыми. В стране было большое количество заводов, которые занимались производством мотоциклов, поэтому дефицита не наблюдалось.

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В большом разнообразии мотоциклетной техники находились проекты, которые пользовались спросом. Была и обратная сторона - байки, которые вызывали удивление и собирали только отрицательные отзывы. Вся техника выходила с заводов в исправном и рабочем состоянии, но в процессе эксплуатации формировалось мнение о преимуществах и недостатках.

Известная марка Восход берет свое начало в 1957 году, когда были выпущены первые мотоциклы. Тогда производителем являлся Завод имени Дегтярева. Первая модель в богатой линейке - К-175 или Ковровец. К данной разработке у пользователей не было никаких претензий. Но время шло, и производитель должен был развивать возможности для создания новых проектов. Именно они стали носить дурную славу. Общественное недовольство было вызвано некачественным мотором и системой зажигания.

Силовой агрегат во время эксплуатации мог перегреваться, но имел небольшой объем - 173 куба. Его производительность едва достигала 14 л.с. Жаловались владельцы и на коробку передач, в которой проскакивали передачи. Мотоцикл было трудно завести с кик-стартера, поэтому часто приходилось практиковать пуск с толкача. Это были главные недостатки мотоциклов в линейке Восход.

На фоне малого распространения автомобилей положительно воспринималась даже такая техника. Восход эксплуатировался во многих городах, но значительно уступал по качеству сборки своим конкурентам того времени.