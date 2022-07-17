Икона "Троица" впервые оказалась в Троицком соборе

"Сегодня ночью икону, привезенную с жесткими мерами предосторожности, встретили депутат Госдумы Сергей Пахомов , глава округа Михаил Токарев , братия обители. "Троицу" разместили в специальном стеклянном саркофаге справа от входа в алтарь, так, чтобы все желающие приложиться к раке, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского , смогли поклониться и иконе",

"Троица" (также "Гостеприимство Авраама") — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон. До революции 1917 года "Троица" находилась в Троицком соборе, однако позже она была вывезена из монастыря сначала на реставрацию, а потом на хранение в Третьяковскую галерею.