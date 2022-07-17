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57 минут назад

Икона "Троица" Андрея Рублева впервые с 1917 года оказалась в стенах Троицкого собора

Газета.Ru

Икона "Троица" Андрея Рублева впервые с 1917 года оказалась в стенах Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом пишет Telegram-канал "Вперед. Сергиев Посад".

Икона "Троица" впервые оказалась в Троицком соборе
Фото: pixabay.compixabay.com

"Сегодня ночью икону, привезенную с жесткими мерами предосторожности, встретили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Михаил Токарев, братия обители. "Троицу" разместили в специальном стеклянном саркофаге справа от входа в алтарь, так, чтобы все желающие приложиться к раке, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского, смогли поклониться и иконе",

- говорится в сообщении.

Канонический образ можно будет увидеть в Троице-Сергиевой лавре 17 и 18 июля, отмечает канал.

"Троица" (также "Гостеприимство Авраама") — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон. До революции 1917 года "Троица" находилась в Троицком соборе, однако позже она была вывезена из монастыря сначала на реставрацию, а потом на хранение в Третьяковскую галерею.

Как сообщает ТАСС, по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 17-18 июля в Троице-Сергиевой лавре пройдут церковные торжества. Праздничные богослужения возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вещи,Михаил Токарев,Патриарх Кирилл,Андрей Рублев,Сергей Пахомов,Сергий Радонежский,Госдума,
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