Икона "Троица" впервые оказалась в Троицком соборе

Икона "Троица" Андрея Рублева впервые с 1917 года оказалась в стенах Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом пишет Telegram-канал "Вперед. Сергиев Посад".
"Сегодня ночью икону, привезенную с жесткими мерами предосторожности, встретили депутат Госдумы Сергей Пахомов, глава округа Михаил Токарев, братия обители. "Троицу" разместили в специальном стеклянном саркофаге справа от входа в алтарь, так, чтобы все желающие приложиться к раке, где покоятся мощи преподобного Сергия Радонежского, смогли поклониться и иконе",
- говорится в сообщении.
Канонический образ можно будет увидеть в Троице-Сергиевой лавре 17 и 18 июля, отмечает канал.
"Троица" (также "Гостеприимство Авраама") — икона Святой Троицы, написанная Андреем Рублевым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему. Является одной из самых прославленных русских икон. До революции 1917 года "Троица" находилась в Троицком соборе, однако позже она была вывезена из монастыря сначала на реставрацию, а потом на хранение в Третьяковскую галерею.
Как сообщает ТАСС, по случаю 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского 17-18 июля в Троице-Сергиевой лавре пройдут церковные торжества. Праздничные богослужения возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.