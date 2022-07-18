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5 часов назад

В Индии установили в одном кольце 24,5 тыс. бриллиантов

Мир24

Индийскую ювелирную компанию включили в Книгу рекордов Гиннесса. Ее специалисты смогли установить в одном кольце 24 679 бриллиантов, пишет издание Indian Express.

В Индии установили в одном кольце 24,5 тыс. бриллиантов
Фото: guinnessworldrecords.comguinnessworldrecords.com

Речь идет о фирме SWA Diamonds. Она была отмечена в Книге Гиннесса за большое кольцо под названием «Ами». На санскрите это переводится как «бессмертие».

Дизайн ювелирного украшения был основан на розовой вешенке. «Гриб олицетворяет бессмертие и долголетие», – пояснил управляющий директор SWA Diamonds Абдул Гафур Анадян.

Кольцо весит 340 граммов. Специалисты оценили это уникальное украшение в 95 243 доллара.

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