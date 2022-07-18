В Индии установили в одном кольце 24,5 тыс. бриллиантов

Индийскую ювелирную компанию включили в Книгу рекордов Гиннесса. Ее специалисты смогли установить в одном кольце 24 679 бриллиантов, пишет издание Indian Express.

Речь идет о фирме SWA Diamonds. Она была отмечена в Книге Гиннесса за большое кольцо под названием «Ами». На санскрите это переводится как «бессмертие».