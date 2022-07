Владимир Пресняков посвятил альбом сыну

Музыкальное издательство «Рэй Рекордс» выпустило альбом Владимира Преснякова-старшего Notes For My Son. C 19 июля релиз доступен для прослушивания на всех цифровых площадках, и уже вечером того же дня поклонники музыканта смогут посмотреть концерт-презентацию альбома на видеоплатформе радио «Орфей».