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3 часа назад

Как хранить деньги дома, чтобы обмануть воров

Нижегородская правда

Эксперты советуют хранить ценности небольшими частями в самых разных местах помещения

Как хранить деньги дома, чтобы обмануть воров
Фото: pixabay.compixabay.com

Существует масса советов на тему того, как хранить деньги и ценности дома так, чтобы незваным гостям в случае их появления на вашей территории, ничего не досталось. Как пишет Infox.ru, банальные тайники здесь не помогут, ибо опытные домушники свое дело знают хорошо.

Опытные специалисты советуют делать тайники таким образом, чтобы, во-первых, пустить воришек по ложному следу, а, во-вторых, заставить их терять время и лишить тем самым маневренности.

Это означает, что в место хранения денег и ценностей даже хозяину не должно быть попасть легко и быстро. А уж домушник, у которого все по минутам расписано, никогда не будет терять много времени на обыск чужого жилья.

Поэтому эксперты советуют хранить деньги небольшими частями в самых разных местах помещения. Причем, каждый следующий тайник должен быть сложнее предыдущего, чтобы при нахождении денег воришка тут же не нашел второй и тогда ему станет понятна хозяйская схема. А так отыщет что-то и, скорее всего, этим удовольствуется.

А еще при отъезде из квартиры надолго – например, в отпуск или на дачу, нужно максимально усложнить жизнь потенциальным домушникам. Например, оставить внутри определенный беспорядок и хаотично разбросанные вещи.

Да и с соседями лучше дружить, ибо очень часто непрошенных гостей в квартире напротив замечали именно соседские бабульки, после чего набирали всем известный номер из двух цифр.

В итоге все, кто должен сидеть, сядут, а хозяйские ценности останутся в полнейшей сохранности.

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