В скифском кургане археологи обнаружили витую гривну

В Туве в скифском кургане обнаружили витую гривну. Об этом сообщает Русское географическое общество.

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Скифы – это кочевой ираноязычный народ, обитавший на территории современной Украины, южной России и северного Казахстана. Однако некоторые скифские племена жили и за Уралом, вплоть до Китая.

Курган Туннуг – это памятник раннескифского периода, входящий в состав тувинской Долины царей, некрополя, найденного в 2008 году. В древности вокруг кургана Туннуг проводились множество ритуалов как во времена скифского царства, так и в более поздние эпохи. Как правило, в могилу вместе с телом клали оружие, керамику или элементы конской сбруи.

Однако недавно археологи из Русского географического общества и Института истории материальной культуры РАН обнаружили составную витую гривну и бронзовое орнаментированное зеркало. Подобных предметов в этом регионе еще не находили. Гривна – это шейное украшение в виде обруча, которое во многих народах имело сакральное значение, и должно было защищать владельца от злых духов. В скифскую эпоху такие украшения носили и женщины, и мужчины, однако эти находки имеют более позднее происхождение, и были произведены в первом тысячелетии нашей эры.