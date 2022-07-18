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1 час назад

В скифском кургане в Туве археологи обнаружили витую гривну

Газета.Ru

В Туве в скифском кургане обнаружили витую гривну. Об этом сообщает Русское географическое общество.

В скифском кургане археологи обнаружили витую гривну
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Скифы – это кочевой ираноязычный народ, обитавший на территории современной Украины, южной России и северного Казахстана. Однако некоторые скифские племена жили и за Уралом, вплоть до Китая.

Курган Туннуг – это памятник раннескифского периода, входящий в состав тувинской Долины царей, некрополя, найденного в 2008 году. В древности вокруг кургана Туннуг проводились множество ритуалов как во времена скифского царства, так и в более поздние эпохи. Как правило, в могилу вместе с телом клали оружие, керамику или элементы конской сбруи.

Однако недавно археологи из Русского географического общества и Института истории материальной культуры РАН обнаружили составную витую гривну и бронзовое орнаментированное зеркало. Подобных предметов в этом регионе еще не находили. Гривна – это шейное украшение в виде обруча, которое во многих народах имело сакральное значение, и должно было защищать владельца от злых духов. В скифскую эпоху такие украшения носили и женщины, и мужчины, однако эти находки имеют более позднее происхождение, и были произведены в первом тысячелетии нашей эры.

Ранее зоологи выяснили, что вымерший нелетающий гигантский аист умел летать.

Вещи,Русское географическое общество,РАН,
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