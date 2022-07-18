Опасно для здоровья! 7 вещей, которые нельзя покупать подержанными

Зачем покупать новую вещь, если можно приобрести ее же у бывших хозяев значительно дешевле? Техника, мебель, одежда — почти каждый из нас хотя бы раз прибегал к услугам секонд-хендов или цифровых площадок, которые помогают найти друг друга продавцам и покупателям.

Фото: UNSPLASH.COM UNSPLASH.COM

Но приобретение некоторых предметов, которые уже были в употреблении, может быть опасным для здоровья.

Видео дня

Мягкая мебель

Колье из белого золота 585 пробы с сапфиром. 25 487 ₽

Специалисты по уборке считают, что в обивке и наполнителях могут продолжать жить клещи, бактерии, скапливаться частички кожи и пота. Поэтому покупка дивана или кресла с рук — плохая идея с точки зрения, как гигиены, так и безопасности.

Если же предмет вам очень приглянулся, перед тем, как установить его дома, поведите профессиональную чистку и дезинфекцию.

Косметика

Кажется, что может быть плохого в покупке почти новой палетки теней? Но никто не знает, насколько щепетильно относилась к гигиене предыдущая владелица: мыла ли она кисти, не болела ли конъюнктивитом. Кроме риска получить герпес или другие инфекционные заболевания, можно по невнимательности купить просроченное средство или заработать аллергию.

Обувь

Со временем пара ботинок или туфель принимает форму стопы владельца, подстраивается под его походку и вес. Покупая обувь с рук, можно негативно повлиять на суставы и позвоночник, испытывать постоянный дискомфорт.

К тому же, от предыдущего хозяина можно заразиться грибковыми инфекциями.

Плюшевые игрушки

Качественно стерилизовать мягко мишку или зайку очень сложно, поэтому, покупая подержанные игрушки, подумайте, сколько в ней может находиться пылевых клещей, блох и других паразитов. Малыш может обниматься с плюшевыми друзьями или лечь с ними спать, что точно небезопасно и негигиенично.

Шлемы для мотоциклов и велосипедов

Внешне у вещи может не быть ни одного повреждения, но такие шлемы рассчитаны только на одну аварию, поэтому, купив предмет с рук, можно рисковать своей безопасности.

Кроме того, на мягкой подкладке шлема будут следы пота предыдущего владельца, бактерии и отмершие клетки кожи, а это немного противно.

Ковер

Они снова популярны и выглядят очень гармонично даже в очень современном интерьере. Качественный ковер не может стоит дешево, поэтому возникает соблазн приобрести его с рук. Но вместе с предметом можно принести домой насекомых, грибок, блох и прочие неприятности.

Грили, плиты