Возможный фрагмент «Юноны» нашли у берегов Камчатки

Научно-исследовательская экспедиция 1XPEDITION обнаружила в водах у берегов Камчатки предположительный обломок бригантины «Юнона». Деревянный предмет был найден у мыса Саранный, сообщает РИА «Новости».

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Известно, что трехмачтовая бригантина входила в экспедицию председателя Российско-американской компании Николая Резанова. Она затонула в 1811 году.

Место для поисков определили на основании уникальных документов, оказавшихся в распоряжении участников экспедиции. Это воспоминания управляющего делами Российско-американской компании Кирилла Хлебникова.

В тексте говорится, что незадолго до гибели судно оказалось у острова Старичков. Но погодные условия изменились, начался «неблагоприятный» ветер. Поэтому экипаж решил идти к мысу Саранный. Но решение оказалось роковым – «Юнона» столкнулась с каменным рифом, лежащим параллельно берегу. Из 24 человек, бывших на борту, в живых осталось четверо.

Поиски бригантины велись как путем визуального осмотра, так и с помощью подводных металлоискателей и гидролокаторов бокового обзора. Члены экспедиции также исследовали прибрежную зону реки Вилюй с металлодетекторами.

«Исследуя прибрежную зону под водой, мы обнаружили деревянный предмет, предположительно, элемент судна. Принято решение передать его для изучения специалистам»,

– заявил руководитель клуба подводного плавания «Диво», координатор проекта Сергей Куликов.