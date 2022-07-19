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3 часа назад

Пропавшую в Стокгольме 50 лет назад записную книжку Августа Стриндберга нашли в Лондоне

Мир24

Пропавшую 50 лет назад записную книжку классика шведской литературы Августа Стриндберга обнаружили на аукционе «Сотбис» в Лондоне. Она должна была быть выставлена на продажу 19 июля, сообщает газета Dagens Nyheter.

Найдена пропавшая 50 лет назад записная книжка Августа Стриндберга
Фото: Мир24Мир24

Уточняется, что книжка в 1970-ых годах пропала из Королевской библиотеки в Стокгольме. С тех пор велись безуспешные поиски артефакта, поскольку никому не было известно о его местонахождении. После обнаружения записной книжки библиотека обратилась в полицию, а артефакт сняли с аукциона.

Записная книжка шведского литератора хранит имена, адреса и рисунки, которые автор занес туда в период между 1893 и 1895 годами. В это время Стриндберг проживал во Франции и в Германии.

Исследователь творчества писателя Йоран Седерстрем выразил мнение, что кража записной книжки является «самым значимым похищением манускрипта последнего времени».

Ранее стало известно, что жительница США купила в секонд-хенде бюст за $34,99. Оказалось, что это пропавшая несколько десятков лет назад древнеримская статуя. Предположительно, ее мог привезти из Германии американский солдат во время Второй мировой войны.

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