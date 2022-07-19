В Англии найдена часть мозаики с древнейшим изображением Иисуса

Во время раскопок по заказу Британского музея археологи обнаружили в Англии вторую часть древнеримской мозаики под заброшенным сельскохозяйственным полем. Этот фрагмент относится к ранее найденной группе раннехристианских мозаик 4 века нашей эры. Об этом сообщает издание Heritage Daily.

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В 1963 году британский кузнец обнаружил огромный римский мозаичный тротуар в деревне Хинтон-Сент-Мэри на юге страны. Эта мозаика с почти идеально сохранившимся изображением Иисуса Христа считалась единственной в своем роде и одним из наиболее ранних изображений Иисуса. В этом году в 9-13 метрах от нее обнаружили вторую часть. Она состоит из черных, белых и красных фрагментов, однако дизайн мозаики сильно пострадал из-за проводившихся здесь на протяжении столетий сельскохозяйственных работ. Археологи также обнаружили на этом месте тысячи предметов повседневного обихода: украшения, монеты, черепицу и огнеупорные кирпичи.