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2 часа назад

Археологи нашли в Англии часть мозаики с древнейшим изображением Иисуса

Газета.Ru

Во время раскопок по заказу Британского музея археологи обнаружили в Англии вторую часть древнеримской мозаики под заброшенным сельскохозяйственным полем. Этот фрагмент относится к ранее найденной группе раннехристианских мозаик 4 века нашей эры. Об этом сообщает издание Heritage Daily.

В Англии найдена часть мозаики с древнейшим изображением Иисуса
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В 1963 году британский кузнец обнаружил огромный римский мозаичный тротуар в деревне Хинтон-Сент-Мэри на юге страны. Эта мозаика с почти идеально сохранившимся изображением Иисуса Христа считалась единственной в своем роде и одним из наиболее ранних изображений Иисуса. В этом году в 9-13 метрах от нее обнаружили вторую часть. Она состоит из черных, белых и красных фрагментов, однако дизайн мозаики сильно пострадал из-за проводившихся здесь на протяжении столетий сельскохозяйственных работ. Археологи также обнаружили на этом месте тысячи предметов повседневного обихода: украшения, монеты, черепицу и огнеупорные кирпичи.

Это место датируется четвертым веком нашей эры, то есть мозаику выложили во время поздней римской оккупации Британии. Она занимала две комнаты, соединенные небольшим украшенным порогом, причем в большей из комнат находился портретный бюст мужчины в белом паллиуме с двумя гранатами по бокам. В меньшей из комнат изображен Беллерофонт, герой из христианской мифологии, убивающий огнедышащую Химеру. Ранее это место считали столовой или комплексом вилл, но теперь археологи склоняются к тому, что это место выполняло религиозную функцию и было святыней или раннехристианским храмом.

Вещи,Иисус Христос,
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