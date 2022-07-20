Создан научившийся самостоятельно ходить робот-собака

Инженеры вдохновлялись новорожденными животными, которые рождаются с отсутствием умения передвигаться, но уже имеют необходимые для этого нейроны спинного мозга. Они представили четырехногого робота, который обладал теми же рефлексами, что и животные, а также учился на ошибках. В итоге ему удалось обрести навык ходьбы всего за час.