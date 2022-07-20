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2 часа назад

В ходе раскопок кургана на востоке Омской области археологи нашли ценные для науки предметы

runews24.ru

Третья неделя раскопок кургана Новопокровка-10 в Горьковском районе Омской области оказалась удачной для археологов, ознаменовавшись новыми находками.

В Омской области нашли ценные для науки предметы
Фото: runews24.rurunews24.ru

Об этом рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ, Максим Грачев.

По его словам, были обнаружены ценные в научном плане предметы: два костяных наконечника стрел, входивших в колчанный набор того времени, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры, еще один бронзовый предмет, значение которого пока не определено. Также найдены шейное украшение и бронзовая спиралевидная сережка.

Работающие на раскопках кургана нашли и человеческие кости. Учёные уже определили, что они принадлежат взрослому и ребёнку. Возможно, на этом месте захоронено больше двух человек. Окончательные выводы по этому поводу предстоит сделать антропологу из МГУ.

За счёт студентов-практикантов частично поменялся состав археологической экспедиции: учащиеся педагогического университета после окончания практики разъехались по домам, им на смену пришли студенты екатеринбургского УрФУ.

Курган в Горьковском районе несет в себе признаки саргатской культуры. Несмотря на множество найденных бронзовых предметов, археологи отнесли его не к бронзовому, а к раннему железному веку, поскольку обнаружили в захоронении металлические удила.

Вещи,Максим Грачев,МГУ,
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