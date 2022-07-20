В Омской области нашли ценные для науки предметы

Третья неделя раскопок кургана Новопокровка-10 в Горьковском районе Омской области оказалась удачной для археологов, ознаменовавшись новыми находками.
Об этом рассказал директор музея археологии и этнографии ОмГПУ, Максим Грачев.
По его словам, были обнаружены ценные в научном плане предметы: два костяных наконечника стрел, входивших в колчанный набор того времени, бронзовая пронизь из ременной гарнитуры, еще один бронзовый предмет, значение которого пока не определено. Также найдены шейное украшение и бронзовая спиралевидная сережка.
Работающие на раскопках кургана нашли и человеческие кости. Учёные уже определили, что они принадлежат взрослому и ребёнку. Возможно, на этом месте захоронено больше двух человек. Окончательные выводы по этому поводу предстоит сделать антропологу из МГУ.
За счёт студентов-практикантов частично поменялся состав археологической экспедиции: учащиеся педагогического университета после окончания практики разъехались по домам, им на смену пришли студенты екатеринбургского УрФУ.
Курган в Горьковском районе несет в себе признаки саргатской культуры. Несмотря на множество найденных бронзовых предметов, археологи отнесли его не к бронзовому, а к раннему железному веку, поскольку обнаружили в захоронении металлические удила.