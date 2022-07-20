На Ангаре нашли тайник каменных орудий

В раскопе на Ангаре нашли каменные орудия, которые были сделаны 5 тысяч лет назад носителями усть-бельской неолитической традиции, сообщается в Telegram-канале Сибирского федерального университета (СФУ).
Отмечается, что орудия сохранились благодаря тому, что их скрыли в тайнике. Там обнаружили более сотни предметов, среди которых – ножи, тесла, скребки и орудия для проколки. Также археологи нашли небольшие кусочки охры, которую в древности использовалась для ритуального окрашивания тела.
«Нашлась наковальня, отбойники, абразивы, все необходимое для создания орудий труда и охоты. Эти люди действительно были охотниками, собирателями и рыболовами», – рассказал заведующий лабораторией археологии Енисейской Сибири СФУ Павел Мандрыка.
Судя по найденным предметам, у древних людей был хорошо развит обмен с соседними племенами, отметил ученый.
Ранее сообщалось, что российские археологи, проводя раскопки в поселении XIV–XVIII веков на Старой Ладоге, нашли неизвестный ранее грунтовый могильник. Они обнаружили более 12 погребений, которые обустроены в христианских традициях.