На фермерском участке нашли останки самолета времен ВОВ

«Поисковый отряд „Малгобек“ провел разведку предполагаемого места падения советского самолета во время Великой Отечественной войны. Группа специалистов обнаружила здесь фрагменты алюминиевой обшивки, куски металлических листов от бронекапсулы и металлическое изделие весом более 10 кг. Предполагается, что это место гибели советских пилотов самолета в ходе Малгобекской стратегической оборонительной операции 1942 1943 годов»,

«Поисковый отряд „Малгобек“ планирует в рамках межрегионального поискового проекта „Горячее небо Кавказа“ организовать экспедицию, и в случае установления сведений о пилотах, здесь появится памятный знак и экскурсионный патриотический маршрут. Осенний полевой выход планируется в конце сентября — начале октября»,

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание города воинской славы.