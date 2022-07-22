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2 часа назад

Разработано шагающее колесо для транспорта

Lenta.ruиещё 6

Российский ученый из МГУ, кандидат физико-математических наук, сотрудник управления программой развития университета Алексей Осокин разработал шагающее колесо, которое можно будет использовать для создания транспорта или инвалидных колясок. Об этом сообщает в своем Telegram-канале агентство «Москва».

Разработано шагающее колесо для транспорта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Устройство представляет собой два одинаковых диска, которые соединяются под прямым углом в одной точке на обводах дисков или на части общего радиуса. Передвижение осуществляется то с одного края колеса, то с другого за счет переваливания. Тестирование системы показало, что колесо способно перемещаться не только по ровной поверхности, но и также по лестницам или пересеченной местности. Технологию уже запатентовали.

Вещи,Алексей Осокин,МГУ,
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