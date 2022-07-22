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3 часа назад

Гаджеты, рыбацкий бур и сумки с наличкой: что забывают в поездах

Первоисточник

Все забытые вещи можно найти с помощью специального электронный сервиса.

Гаджеты, рыбацкий бур и сумки с наличкой: что забывают в поездах
Фото: ПервоисточникПервоисточник

С начала 2022 года пассажиры кировских поездов забыли в вагонах 511 разных предметов – от современных гаджетов и средств гигиены до рыбацкого бура и сумки с деньгами. Владельца последнего пришлось искать с помощью транспортных полицейских.

Оперативно вернуть потерю можно с помощью специального электронный сервиса Поиск забытых вещей (0+).

В заявке нужно указать имя, номер билета на поезд, телефон, электронную почту и последние 4 символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание потерянных вещей и указать место в вагоне, где они были оставлены. Поиск возможен в течение 30 дней с начала поездки.

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