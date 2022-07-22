Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+34° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
2 часа назад

Китайцы создали лазер со способностью рисовать символы в воздухе

Газета.Ruиещё 1

Китайские ученые продемонстрировали лазер, который может создавать видимые в воздухе символы. Об этом сообщает South China Morning Post. Лазеры могут использоваться для создания изображений и различных оптических иллюзий, но как правило им требуется какая-то среда для проекции изображения - например, туман или пыль.

Китайцы создали лазер, пишущий символы в воздухе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"С помощью нового устройства мы можем рисовать в воздухе, не используя бумагу и чернила", — сказал Цао Сяндун из Объединенной лаборатории сверхбыстрых лазеров Хунтуо.

По словам авторов, их изобретение может рисовать узоры в любом месте, используя ультракороткие лазерные импульсы, чтобы отрывать электроны от молекул воздуха, превращая их плазму и заставляя светиться, в результате чего создается призрачное изображение, парящее в воздухе. Это изображение видно под любым углом и обладает объемом.

Чтобы "осветить" воздух, лазеры должны достичь плотности энергии 100 тераватт на квадратный сантиметр. Однако из-за фемтосекундной длины импульсов средняя мощность составляет всего несколько десятков ватт, так что устройство можно использовать в бытовых условиях.

Авторы считают, что технологию можно улучшить: более точный контроль над распределением лазерного импульса позволит им создавать более яркие и крупные полноцветные изображения в воздухе. Точного принципа работа ученые не раскрывают.

Вещи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители