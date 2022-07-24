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3 часа назад

В Японии разработали робота-змею

Газета.Ru

Специалисты из Университета Киото создали робота в форме змеи. Как сообщает WION, он может взбираться по лестницам и пробираться по водосточным трубам. Сообщается, что разрабатывался робот в партнерстве с механиками из Франции.

В Японии разработали робота-змею
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые предполагают, что разработка будет использоваться в случае стихийных бедствий - робот сможет пробираться в труднодоступные для человека места, а также в других местах, где длительное присутствие человека может быть опасно. Например, на ядерных электростанциях.

"Роботы являются ключевой частью нашего проекта по производству низкоуглеродной термоядерной энергии, и нам необходимо научиться дистанционно управлять такими машинами. Это потому, что они будут использоваться для обслуживания термоядерных электростанций", - сообщил инженер Тристан Треметик.

Ранее в Японии появился робот-буддистский проповедник.

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