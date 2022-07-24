В Японии разработали робота-змею

Специалисты из Университета Киото создали робота в форме змеи. Как сообщает WION, он может взбираться по лестницам и пробираться по водосточным трубам. Сообщается, что разрабатывался робот в партнерстве с механиками из Франции.

Ученые предполагают, что разработка будет использоваться в случае стихийных бедствий - робот сможет пробираться в труднодоступные для человека места, а также в других местах, где длительное присутствие человека может быть опасно. Например, на ядерных электростанциях.