Как и какие устройства могут за вами следить

Считается, что в Соединённых Штатах находится самое большое количество камер наблюдения на человека в мире. Помимо этого, существуют умные дверные замки и камеры, которые в целях безопасности люди устанавливают у себя дома. Причём это лишь часть гаджетов, которые могут отслеживать местоположение человека.

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Правоохранительные органы при необходимости могут узнать, где вы находитесь прямо сейчас или были когда-то. Это происходит при помощи данных о местоположении, полученных со смартфонов, считывателей номерных знаков, технологии распознавания лиц. При этом следить за людьми могут и частные брокеры данных. Связано это с тем, что в принципе есть много информации, которую люди могут предоставлять добровольно или же ненамеренно (к примеру, через мобильные приложения).

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Прежде всего, за вами может следить ваш смартфон. Делается это через использование GPS, Wi-Fi, мобильной связи. Кроме того, находить и отслеживать ваше устройство могут и через Bluetooth.

Когда вы пользуетесь приложениями вроде Pokemon Go или Ingress, вы добровольно соглашаетесь на сбор информации о вашем местоположении. Но нужно знать, что некоторые программы способны собирать данные о вас и делиться ими без вашего ведома. Например, это системы OnStar или Bluelink, установленные в современных автомобилях.

То же самое касается интернета. Большинство сайтов оснащены средствами отслеживания рекламы и сторонними файлами cookie. Поэтому когда вы переходите на другие сайты, рекламодатели могут также следить за вами. На некоторых веб-ресурсах есть даже система, отслеживающая информацию, которую вы вводите, прежде чем нажать «Отправить», или движения мыши, прокрутку, клики, ввод текста.

У трекеров рекламы есть данные о том, каким браузером вы пользовались, какие сайты смотрели, какой у вашего устройства интернет-адрес.

Также информация о местоположении, взятая из приложений на смартфонах, помогает Министерству внутренней безопасности следить за людьми. В этом могут помочь и гаджеты, которые человек носит для отслеживания состояния здоровья.