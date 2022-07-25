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46 минут назад

Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за 6,18 млн долларов

Sports.ru

Главным лотом стал чемпионский пояс, который Али завоевал в 1974 году, нокаутировав Джорджа Формана. Он ушел с молотка за 6,18 млн долларов.

Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали за $6,18 млн
Фото: Sports.ruSports.ru

Победителем торгов стал владелец NFL «Индианаполис» Джим Исрэй.

Сообщается, что на аукционе также были проданы другие вещи Али, в том числе мантия, в которой он вышел на «Бой века» против Джо Фрейзера.

Мохаммед Али стал боксером из-за украденного велосипеда. Он изменил его жизнь, познакомил с тренером и сделал олимпийским чемпионом

Мохаммед Али был в восторге от СССР: очаровывался советскими людьми и кухней, а подарок от Брежнева называл лучшим в жизни

Вещи,Джо Фрейзер,Джордж Форман,Мохаммед Али,
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